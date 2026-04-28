"Неблагодарность в двух словах": Израиль выступил с обвинениями в адрес Киева Израиль обвинил Украину в неблагодарности после скандала из-за российского зерна

Москва28 апр Вести.Киев продемонстрировал свою неблагодарность в отношении Тель-Авива, угрожая ввести против него санкции. Об этом заявила глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михал Вольдигер на своей странице в соцсети X.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз российского зерна. В связи с этим он анонсировал введение санкций в отношении физических и юридических лиц государства. Примечательно, что скоординировать рестрикции украинские власти намерены с Европой.

Помните, как мы помогали Украине в начале войны? Мы создавали госпитали, отправляли боеприпасы, каски, системы раннего предупреждения и многое другое. А сегодня Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот что такое неблагодарность в двух словах говорится в публикации

Ранее в МИД Украины был вызван посол Израиля в Киеве Михаил Бродский. Ему вручили ноту протеста в связи с судном, якобы везущим зерно, собранное в новых регионах России, которые Киев называет своими территориями. Глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что обвинения лишены оснований.