Заработать и продать Родину: Джабаров раскрыл пробел в законе об иноагентах Сенатор Джабаров: нужно лишить иноагентов возможности продавать Родину

Москва13 июн Вести.Действующее законодательство не дает возможность наказывать иноагентов за попытки зарабатывать на своей Родине и тут же продавать ее, заявил в беседе с ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По словам политика, когда велась подготовка закона об иноагентах, многое предусмотрели, но "предусмотреть все было нельзя".

Это не дает возможности наказывать иноагентов, лишать их попыток зарабатывать на своей Родине и даже продавать ее, предавать эту Родину через заграницу сказал Джабаров

Сенатор сообщил, что некоторые законы требуют "небольшого вмешательства".

Они будут работать намного эффективнее, как нам показалось заключил он

Ранее Джабаров призвал перекрыть лазейки, чтобы закон об иноагентах работал лучше. Как отметил он, в стране уже ведется работа над законопроектами, которые лишат иноагентов возможности заработать на Родине.