Путин рассказал о силе медведя на встрече с коренными малочисленными народами

Путин рассказал о силе медведя: зверь опасный, плавает, лазает по деревьям Путин рассказал о силе медведя на встрече с коренными малочисленными народами

Москва30 апр Вести.Российский президент Владимир Путин рассказал о силе медведя на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

С президентом поговорили воспитатели детсада "Рябинка", расположенного в поселке городского типа Палана на Камчатке. Кирилл Косыгин и Анна Чуприна сообщили главе государства, что проживают у Охотского моря. По их рассказу, сильных морозов в поселке обычно нет, поэтому они гуляют с детьми весь год.

Путин сказал, что "вот где медведей-то полно". По его словам, медведи там "ходят кругом", словно бродячие собаки, "даже как-то жутковато".

Путин спросил у семьи из поселка Палана, как они живут рядом с хищниками. Косыгин сообщил, что в летнее время медведи могут передвигаться под окнами их дома. Кроме того, с его слов, хищника можно встретить по дороге в детсад.

Президент в ответ сказал, что медведь – опасное животное, способное плавать и лазать по деревьям.

Аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. Начинает бежать быстрее, чем конь. Да, он плавает, лазает по деревьям. Серьезная машина! сказал Путин

Встреча состоялась 30 апреля, в День коренных малочисленных народов России, в "Манеже". Кадры встречи показал в своем канале MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести". Президенту во время этого мероприятия рассказали о национальной кухне финно-угорской этнической группы сету. Кроме того, представительницы бесермян спели российскому лидеру традиционную песню.