"Медведь - божество": нивх рассказал Путину легенды о животных на Сахалине Нивх рассказал Путину легенды о медведях на Сахалине: хищников выращивали

Москва30 апр Вести.Экскурсовод, сотрудник Сахалинского туристического информационного центра "ГоуСахалин" Андрей Кафкан, по национальности являющийся нивхом, рассказал президенту России Владимиру Путину легенды о медведях Сахалина.

30 апреля Путин побывал в "Манеже" на встрече с коренными малочисленными народами России в рамках федерального просветительского марафона "Знание​​​. Первые". Кадры мероприятия показал в своем канале MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По рассказу Андрея Кафкана, сахалинские народы выращивали медведей до определенного возраста в специальных срубах, кормили зверей лучшей едой и относились к ним как к божествам. По его словам, самца растили до трех лет, а самку – до четырех. Затем совершалось ритуальное убийство животного, "но не надо думать, что медведь - это жертва", сказал Кафкан.

Медведь - это и есть божество, которое временно спустилось в мир людей погостить, посмотреть, как люди живут сказал экскурсовод

Он уточнил, что с умершем медведем прощались как с близким родственником.

Ранее сообщалось, что на этом же мероприятии Путин рассказал о силе медведя.