Япония направит военных в Германию для ознакомления с помощью НАТО Украине

Япония командирует офицеров в Германию для ознакомления с помощью НАТО Украине Япония направит военных в Германию для ознакомления с помощью НАТО Украине

Москва29 мая Вести.Минобороны Японии командирует четырех военнослужащих в Германию с целью ознакомить их с содержанием военной помощи НАТО Киеву и соответствующими учебными программами, сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечается, что направляемые офицеры представляют сухопутные силы, военно-морские силы и военно-воздушные силы Японии. В министерстве уточнили, что они разместятся на военной базе в Германии и не будут задействованы в реальных боевых операциях.

По словам главы японского Минобороны Синдзиро Коидзуми, для укрепления потенциала Вооруженных сил страны важно ознакомляться с новыми методами ведения военных действий на территории Украины.

В феврале телеканал NHK сообщил, что Япония присоединится к созданной НАТО программе поддержки киевского режима PURL (Список приоритетных требований Украины), однако данную информацию не подтвердили в кабинете министров страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров подчеркивала, что Москва даст Токио жесткий ответ в случае любых поставок военной техники Украине.