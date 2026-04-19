Москва19 апр Вести.Запущенные КНДР в воскресенье утром несколько, предположительно, баллистических ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми.

Об этом он заявил журналистам в австралийском Мельбурне, где глава оборонного ведомства находится с визитом.

Они уже упали, место падения находится за пределами исключительной экономической зоны нашей страны цитирует Коидзуми издание The Japan News

Он уточнил, что запуск ракет был осуществлен около 06.00 по местному времени (около 00.00 мск).

Ранее агентство Ренхап сообщило, что власти КНДР провели запуск баллистической ракеты неопределенного типа в восточном направлении.

9 апреля Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР провели испытания нового вооружения, в том числе тактической баллистической ракеты.