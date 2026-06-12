Москва12 июн Вести.Глава Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом премии Людвига Нобеля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Почетная награда была вручена ему накануне Дня России, 11 июня, в Санкт-Петербурге.

Минниханов поблагодарил за нее организаторов премии Людвига Нобеля и одноименного фонда.

Расцениваю данную награду как высокую оценку заслуг всего многонационального народа Татарстана в деле реализации стратегического курса президента нашей страны сказал глава республики

Российская премия Людвига Нобеля, учрежденная в Петербурге в 1888 году и возрожденная в 2005 году, ежегодно вручается за выдающиеся профессиональные достижения.