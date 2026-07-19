"Центр" уничтожил замаскированный в поле миномет ВСУ ВС РФ с помощью "Пенициллина" обнаружили в поле замаскированный миномет ВСУ

Москва19 июл Вести.Бойцы группировки "Центр" благодаря применению звукометрического комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" обнаружили в поле замаскированный миномет ВСУ. Об этом рассказал старший звукометрист взвода разведки Алимурад Мурадханов РИА Новости.

По его словам, благодаря применению комплекса "Пенициллин" ВС РФ обнаруживают замаскированные украинские арторудия и минометы.

Один из самых ярких примеров — это вражеский миномет, который находился на открытом поле. У них некий такой люк был, получается, люк открывается, выстреливают. Соответственно, не видно... И вот, соответственно, мы обнаружили, передали координаты пункту воздушной разведки. Они провели разведку, и миномет был уничтожен рассказал военнослужащий

Мурадханов уточнил, что "Пенициллин" во время работы артиллерии ВСУ транслирует на рабочем мониторе координаты вероятной цели, после чего ведется доразведка указанного района и наносится огневое поражение, если цели подтверждаются. По его данным, за ночь производится около 500-600 засечек, из которых как минимум по 1-2 получается обнаружить цели.