Москва21 июл Вести.Заповедник "Пасвик" в Мурманской области подсчитывает ущерб, который наносят олени из Норвегии растительному покрову на российской границе, рассказала ИС "Вести" директор трансграничного заповедника Наталья Поликарпова.

Накануне стало известно, что около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцы не могут вернуть их без специального разрешения или визы.

На норвежском берегу пограничной реки Паз живут оленеводы. Разводимые ими северные олени свободно пересекают государственные границы. Для животных это естественный процесс: они перемещаются в поисках корма и не учитывают административные рубежи, пояснила она.

Проблема заключается в том, что мы много лет уже говорили норвежским оленеводам об этом: не нужно подгонять оленьи стада к линии госграницы с Россией, потому что олень в любом случае уйдет в Россию. Связано это с нехваткой корма, потому что количество оленей в Финнмарке (северная губерния Норвегии — ред.) достаточно высокое, нагрузка на пастбища интенсивная. Лишайника практически не осталось сообщила Поликарпова

Особенность ситуации в долине реки Паз в том, что там на стороне России расположен природный заповедник — особо охраняемая природная территория федерального значения. Согласно закону, в заповеднике запрещено отгонное животноводство, к которому относится оленеводство. Присутствие оленей нарушает режим охраны.

Вопросы перемещения оленей через границу регулируются межправительственными документами. Эти договоренности были достигнуты еще в советский период — до создания в 1992 году заповедника "Пасвик". Сегодня работа в рамках этих соглашений сопряжена со сложностями, объяснила директор заповедника.

Мы рассчитываем ущерб, который наносят олени растительному покрову российского заповедника Пасвик. В 2023 году мы анонсировали крупный размер ущерба, который составил несколько миллионов норвежских крон, и в переводе на российские рубли курс варьировался от 300 до 400 с лишним миллионов рублей… Норвежская сторона пошла на переговоры, объяснила свою позицию: такую сумму она оплачивать не может, но готова обсуждать ее. Мы обсуждали методику расчета, произошло несколько встреч, переговоров при участии пограничников обеих стран, за что им большое спасибо. И была достигнута договоренность о том, что норвежская сторона в порядке добровольной компенсации ущерба готова его возместить проинформировала она

Сейчас стороны находятся на стадии урегулирования процедуры с учетом санкций в отношении РФ, так как платеж через зарубежные счета невозможен.

Нам помогает Минприроды России в этом вопросе. Подключен МИД, Минфин, мы получили уже ответы. Сейчас мы их направляем норвежской стороне и рассчитываем, что она воспользуется этим механизмом, который мы доведем до их сведения, и они выплатят этот ущерб. Но это пока касается периода, начиная с 2019 по 2023 годы уточнила директор заповедника

Сейчас в заповеднике анализируют ситуацию с оленями, проникшими в Россию в нынешнем году, выясняется, в течение какого времени животные находятся в стране. На основании этих данных будет определен ущерб за 2026 год, рассказала она.

В 2023 году сообщалось, что в Норвегии убивают оленей, заподозренных в возвращении из России, чтобы не платить компенсации за причиненный природе ущерб.