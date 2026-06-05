Глава Wildberries Татьяна Ким рассказала о своей книге про историю компании

Глава Wildberries Татьяна Ким анонсировала выход своей первой книги Глава Wildberries Татьяна Ким рассказала о своей книге про историю компании

Москва5 июн Вести.Глава Wildberries Татьяна Ким, богатейшая женщина России по версии Forbes, объявила на ПМЭФ о выходе своей первой книги - "Дикие ягодки: начало". Об этом она сообщила на вечере РВБ "Бестселлер" в рамках ПМЭФ-2026.

По словам Ким, коллеги каждые полгода предлагали ей написать книгу о себе, но она отказывалась.

Сегодня волнительный для меня день - в свет выходит книга "Дикие ягодки: начало" сказала она

Книга писалась совместно с ключевыми сотрудниками, которые работают вместе с главой Wildberries не один год. Сюжет построен вокруг истории создания и развития компании.

Ранее стало известно, что Wildberries разрабатывает собственный мессенджер, внутренний корпоративный продукт уже проходит тестирование в компании.