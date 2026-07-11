Москва11 июлВести.В Нанкинской резне 1937 года проявился звериный лик японской военщины. Об этом заявил ИС "Вести" доктор исторических наук, почетный профессор МГИМО Александр Борисов.
Он отметил, что методы японской военщины в Нанкине были варварскими и несовместимыми с образом цивилизованной державы.
Самое главное, что использовались варварские, совершенно неслыханные для цивилизованного государства, на роль которого Япония претендовала, методы ... Причем это было удивительно, потому что японцы все-таки после революции Мэйдзи в XIX веке претендовали на роль вестернизированной такой, с сохранением самурайских традиций, но вестернизированной державы, осуществляющей цивилизаторскую миссию. Все это в Нанкине абсолютно рухнуло. Был показан звериный лик японской военщиныпояснил Борисов
Эксперт добавил, что в западной литературе есть множество книг, где с натуралистическими подробностями восстанавливаются события тех дней.