Борисов: в Нанкине рухнул образ Японии как страны с цивилизаторской миссией

Историк Борисов: резня в Нанкине показала звериный лик японской военщины Борисов: в Нанкине рухнул образ Японии как страны с цивилизаторской миссией

Москва11 июл Вести.В Нанкинской резне 1937 года проявился звериный лик японской военщины. Об этом заявил ИС "Вести" доктор исторических наук, почетный профессор МГИМО Александр Борисов.

Он отметил, что методы японской военщины в Нанкине были варварскими и несовместимыми с образом цивилизованной державы.

Самое главное, что использовались варварские, совершенно неслыханные для цивилизованного государства, на роль которого Япония претендовала, методы ... Причем это было удивительно, потому что японцы все-таки после революции Мэйдзи в XIX веке претендовали на роль вестернизированной такой, с сохранением самурайских традиций, но вестернизированной державы, осуществляющей цивилизаторскую миссию. Все это в Нанкине абсолютно рухнуло. Был показан звериный лик японской военщины пояснил Борисов

Эксперт добавил, что в западной литературе есть множество книг, где с натуралистическими подробностями восстанавливаются события тех дней.