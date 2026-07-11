Историк рассказал о бесчеловечном отношении японских военных к пленным в Китае Борисов: японцы жестоко уничтожили тысячи военнопленных китайцев в 1937 году

Москва11 июл Вести.Японцы относились очень жестоко к китайским военнопленным в 1937 году во время японо-китайской войны. Об этом напомнил в беседе с ИС "Вести" доктор исторических наук, почетный профессор МГИМО Александр Борисов.

По словам эксперта, на Западе 7 июля 1937 года называют днем провокации на мосту Марко Поло, находящийся примерно в 40 км от Пекина. Там якобы пропал японский солдат. Потом он нашелся и вернулся в свой гарнизон.

Для японцев это стало поводом для начала военных действий, и они это использовали. Был захвачен Пекин, потом Шанхай. Причем в Шанхае была очень кровопролитная борьба. Китайцы там очень здорово сопротивлялись и дальше они двинулись на Нанкин. 13 декабря 1937 китайские войска собирались оставить уже Нанкин, попали в окружение. Японские части уничтожили 15 000 военнопленных сразу. Одна только рота японцев расстреляла из пулеметов, там обливали керосином, поджигали 1 500 военнопленных китайцев. Все принимало такой сразу жестокий характер, потому что японцы мстили за Шанхай отметил Борисов

7 июля 1937 года началась война между Китайской Республикой и Японской империей. Одним из самых кровавых эпизодов конфликта стала Нанкинская резня.