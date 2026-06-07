"Как к братьям или детям": командир Японец рассказал об отношении к подчиненным Командир артполка "Волга": никогда не поставлю задачу, которую не выполню сам

Москва7 июн Вести."Как к своим братьям или детям" – так командир артиллерийского полка "Волга" Добровольческого корпуса МО РФ с позывным Японец охарактеризовал свое отношение к подчиненным. Об этом он заявил информационной службе "Вести".

Я к ним отношусь, наверное, больше как к братьям или детям. Никогда не поставлю задачу, которую не смогу выполнить сам. Если я чувствую, что я не могу ее сам выполнить, то я не буду ее ставить. Либо, наверное, я ее сам попробую сначала выполнить, и если у меня будет получаться, то тогда я уже буду собирать группу для выполнения поставленной задачи рассказал Японец

Ранее офицер ВС РФ Рапирхан Исмаилов с позывным Хан рассказал, как его солдат во время выполнения боевой задачи лишился глаза и, несмотря на ранение, зачистил опорный пункт от противника.