Казанин: после резни в Нанкине Китай десятки лет не взаимодействовал с Японией

Эксперт рассказал о влиянии Нанкинской резни на отношения Китая и Японии Казанин: после резни в Нанкине Китай десятки лет не взаимодействовал с Японией

Москва11 июл Вести.Руководство КНР 30 лет не взаимодействовало с Японией из-за событий Нанкинской резни 1937 года. Об этом сообщил ИС "Вести" кандидат политических наук Максим Казанин.

Он пояснил, что только после нормализации отношений с США Китай начал выстраивать взаимодействие с Японией.

События Нанкинской резни, конечно же, привели к тому, что руководство КНР никоим образом не развивало взаимодействие с Японией. По сути, взаимодействия с Японией не было до момента нормализации, а точнее установления официальных дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. То есть, с 1949 по 1979 год – 30 лет Китай практически не взаимодействовал с официальным Токио с точки зрения экономики, промышленности, гуманитарной сферы рассказал Казанин

7 июля 1937 года началась война между Китайской Республикой и Японской империей. Одним из самых кровавых эпизодов этой войны является Нанкинская резня, устроенная японскими военными.