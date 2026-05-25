FT узнала, какая тема возмутила Си Цзиньпина на переговорах с Трампом

Москва25 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин резко и взволнованно высказывался о курсе Японии на ремилитаризацию во время саммита с президентом США Дональдом Трампом 13-15 мая в Пекине, пишет газета The Financial Times.

В ее материале говорится, что американскую переговорную группу удивила критика китайского лидера в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити, чья страна приняла рекордный оборонный бюджет в прошлом году в размере около $785 млрд, Японские власти оправдали это ростом военной угрозы Тайваню со стороны Китая.

Как пишет издание, чиновники США не ожидали, что Си Цзиньпин поднимет этот вопрос на переговорах, поскольку он даже не фигурировал в программе встречи глав государств.

Авторы публикации, ссылаясь на информацию участников встречи, отметили, что словесный выпад председателя КНР "стал самым напряженным моментом двухдневного саммита лидеров".

Парируя словесную атаку Си Цзиньпина, Трамп заявил, что "Токио вынужден занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы" со стороны КНДР.

Ранее агентство Associated Press писало, что Трамп не скупился на похвалы Си Цзиньпину, но он не ответил взаимностью.

Новый виток в напряженности отношений Пекина и Токио произошел в 2025 году после морских учений, проводимых Китаем. Согласно утверждениям японских властей, китайские истребители осуществили наведение радаров их военные самолеты.

Китай, в свою очередь, опроверг эти утверждения, заявив, что японская авиация неоднократно приближалась к кораблям КНР и препятствовала учебно-тренировочным полетам с авианосцев.

Впоследствии Китай обвинил Японию в срыве учений. Министр иностранных дел КНР Ван И высказался, что действия Токио представляют собой угрозу военной эскалации в отношении Китая.

Премьер Такаити подчеркивала, что Токио намерен ответить на любую военную активность Китая вокруг Тайваня, который Пекин считает неотъемлемой территорией КНР.