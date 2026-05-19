В МИД Китая назвали выдумкой приписанные FT Си Цзиньпину слова об Украине В МИД КНР опровергли приписанные FT Си Цзиньпину слова об Украине

Москва19 мая Вести.В Министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию газеты Financial Times о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой сказал дипломат

Ранее FT сообщила, что Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом якобы заявил, что президент РФ Владимир Путин "может в результате пожалеть" о решении начать специальную военную операцию на Украине.

Как стало известно ранее, глава российского государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин с официальным визитом 19-20 мая. По словам российского президента, в повестку предстоящих переговоров на высшем уровне в Пекине будут включены вопросы углубления двустороннего сотрудничества КНР и РФ.