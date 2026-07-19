Москва19 июл Вести.Аргумент нацистов, оправдывающий массовое уничтожение советских военнопленных тем, что СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, является юридически ничтожным. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

По словам историка, Германия, как подписавшая конвенцию страна, обязана была соблюдать ее положения, чего не было выполнено.

Фашистская пропаганда Геббельса. Конечно, начиная с 1941 года, как только прозвучал голос Советского правительства, обвинивший гитлеровцев в массовом убийстве советских военнопленных, они сразу для мирового сообщества выдвинули этот аргумент. Дело в том, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными в 1929 году. Этот аргумент юридически ничтожен по той простой причине, что, во-первых, стояла ли подпись Советского Союза под этим документом, не имело ни малейшего значения, потому что Германия в любом случае обязана была соблюдать документы, под которыми стояла подпись Германии … Существовало наше внутреннее законодательство, в том числе положение о военнопленных 1931 года, в котором было прописано, в принципе, все то же самое, только без вот этого разделения военнопленных на сорта. В этом смысле Советский Союз не просто был готов соблюдать. Советский Союз реально, на практике соблюдал эти документы подчеркнул Никифоров

Историк также добавил про различия содержаний военнопленных в годы войны. Он отметил, что, если бы у нацистов действительно была бы нехватка ресурсов, уровень смертности был бы сопоставим.