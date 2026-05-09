Москва9 мая Вести.Сейчас не существует самостоятельного "киевского режима", как и во времена Великой Отечественной войны не было одной "сильной Германии". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Комментируя значение Дня Победы, Косачев отметил необходимость называть вещи своими именами и подчеркнул роль коалиции европейских стран в годы Второй мировой войны.

По его словам, против СССР тогда действовала "экономика и военная промышленность почти всего европейского континента", а ряд государств поставлял Германии оборудование и сырье.

История циклична. И сейчас нет никакого самостоятельного "киевского режима", как не было тогда одной "сильной Германии". Но есть послушные марионетки, в которых рука все той же дружной Европы написал Косачев

Сенатор также заявил, что Победа в 1945 году стала основой суверенитета, а создание ядерного оружия впоследствии обеспечило безопасность России и исключило возможность нанесения ей "стратегического поражения".

Кроме того, Косачев раскритиковал попытки стран Прибалтики, Украины и Молдавии пересматривать значение Дня Победы и итоги Второй мировой войны, назвав такие действия фальсификацией истории.