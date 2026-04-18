Москва18 апр Вести.Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев, комментируя 75-летие создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) - прообраза современного Евросоюза (ЕС), заявил, что объединение в процессе эволюции утратило исключительно экономический характер и приобрело черты военно-политического объединения.

По оценке Косачева, в ряде стран Евросоюза усиливается курс на милитаризацию, рост оборонных расходов и расширение интерпретации пункта 7 статьи 42 Договора о ЕС в качестве аналога пятой статьи Вашингтонского договора о НАТО.

Он также раскритиковал политику Евросоюза в отношении России и русскоязычных, охарактеризовав ее как дискриминационную.

Наконец, плюсом к милитаризации огульная русофобская политика и дискриминация россиян и русскоязычных в Европе возвращает Евросоюзу дух Третьего Рейха. Так и будем к этому относиться написал Косачев в мессенджере MAX

Европейское объединение угля и стали – первое наднациональное объединение в Европе, заложившее основу будущей интеграции. Оно было учреждено 18 апреля 1951 года в Париже.

В число первых участников ЕОУС вошли Франция, Германия, Италия и страны Бенилюкса. В дальнейшем процесс интеграции привел к созданию Европейского экономического сообщества, формированию общего рынка, Шенгенской зоны и введению единой валюты, а затем к образованию Европейского союза.