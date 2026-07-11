Москва11 июл Вести.Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал ИС "Вести" о трансформации юных участников культурно-образовательного проекта "Поезд памяти".

Сенатор курирует проект с первого дня. Программа для школьников от 15 до 17 лет длится 15 дней. Все это время они путешествуют на специальном железнодорожном составе, связанным с историей Великой Отечественной войны, по городам России и Белоруссии.

Я прошел по вагонам, заглядывал в купе к ребятам и спрашивал: "Что вас сейчас беспокоит?". Единственный ответ, который я получал: "Интернета нет". И на одиннадцатый день единственным ответом было: "Нам не всегда разрешают ходить между вагонами в другие отряды к нашим друзьям из соображений безопасности". Понимаете, в первый день они волновались, что их гаджеты не соединяются с интернетом, а в конце они говорили о том, что не всегда им удается дойти до своего друга. Вот результат, которого мы хотели добиться рассказал Косачев

Помимо этого, подростки расширили свои знания о Великой Отечественной войне.

Они совершенно точно убеждены в той исторической правде, которую мы им отдаем, будучи сами носителями этой правды еще с тех времен, когда нас воспитывали настоящие участники Великой Отечественной войны. Мы ни в коем случае не должны предать память тех, — говорю это без всякого пафоса, — кто эту правду знал. Но самое главное — тех, кто эту правду создавал своим героизмом, своими подвигами, своими жизнями подчеркнул он

Проект расширяет число участников из зарубежья. Среди участников были ребята из США, Франции и Великобритании. Косачев отметил, что большинство детей владеют русским языком, так как кто-то из членов их семьи является его носителем.