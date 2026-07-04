Москва4 июл Вести.Нынешние "Сенатские чтения" проходят в интересное, особенное время: Международный день парламентаризма и 120 лет с возникновения первого парламента в России. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Нынешние "Сенатские чтения" проходят в очень интересное время. Во-первых, на этой неделе мы отмечали Международный день парламентаризма 30 июня. Это праздник, утвержденный решением Генеральной Ассамблеи ООН, но инициированный Советом Федерации, вот здесь, из этих стен выходила инициатива, которая в конечном итоге стала единственным праздником, объединяющим все международное парламентское сообщество. А второй повод еще более интересен: мы недавно отмечали 120 лет возникновения двухпалатной парламентской системы в России, в День российского парламентаризма 27 апреля. Тогдашняя первая Государственная дума и Государственный совет в качестве второй палаты проработали 72 дня рассказал Косачев

Он отметил, что в первом парламенте России рассматривали 29 законопроектов, и единственным полноценным законом стал закон о помощи голодающим.

За эти 72 дня [работы парламента] были попытки рассмотреть 29 законопроектов, и единственный закон, который был принят и Государственной думой, и Государственным советом, а потом подписан императором, – это закон о помощи голодающим. На него выделялось 15 млн рублей. Этот закон был подписан императором 3 июля, и на наших "Сенатских чтениях" мы его впервые представили публике. Мне представляется, что в нашей истории отечественного парламентаризма внимание к подобным эпохальным документам обязательно должно сохраняться объяснил Косачев

Ранее он подробно рассказал о проекте "Сенатские чтения". Косачев объяснил, что цель проекта – сформировать честное и объективное понимание истории России и становления ее государственности.