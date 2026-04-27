Москва27 апр Вести.В России проходит первый форум Международной социалистической сети "СОВИНТЕРН". Данное мероприятие является уникальным, заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Совещание социалистических партий всего мира — это уникальное событие, которое полностью поддержал наш президент. То, что мы проводим такое большое мероприятие, это очень важно

В целом, отметил Миронов, деятельность в международном направлении является важной составляющей работы Госдумы.

Еще до начала специальной военной операции мы начали говорить о тех зверствах, которые творятся в братской нам Украине. Мы издали документы и разослали в парламенты мира. И, должен сказать, многие услышали. И такую работу международную Государственная Дума ведет и будет вести дальше. По всем вопросам, которые касаются международной политики, есть единодушие у всех пяти фракций