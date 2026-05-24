Отказ государства от языка ведет к утрате им самостоятельности Кайстро: отказ страны от языка ведет к утрате умения самостоятельно делать выбор

Москва24 мая Вести.День славянской письменности – не просто день рождения азбуки. Это день обретения национального самосознания. Пока народ сцементирован своим письмом, он цел, может жить, творить и передавать память. Письменность создает глубинную систему координат, по которой народ осознает себя. Транслирует смыслы через века. Письменность играет ключевую роль в фиксации и передаче исторической памяти, языка, традиций и мировоззрения этноса.

Поэтому народ, не имевший письменной культуры вообще или добровольно смешавший ее под давлением доминирующей культуры, быстро терял свою идентичность. Хрестоматийный пример того, как "культурная перепрошивка" разрушает страны и оборачивается катастрофой для ее народов, дает нам судьба все той же Великой Моравии, где начинали свою миссию Кирилл и Мефодий.

Создание азбуки обновляло политику культурного геноцида Германии в отношении славян и стало одним из первых в истории актов культурной деколонизации. Кирилл и Мефодий принесли славянский язык как язык независимой церкви и государства. В ответ немецкое духовенство оказало невиданное давление на папу Стефана V, и он запретил в стране литургию на славянском языке. Так язык исчез из церквей и школ, уступив место чужой латыни. Это привело к утрате почти всей оригинальной письменной традиции на несколько столетий. Великая Моравия потеряла свой культурный код, а в итоге – иммунную систему от внешней агрессии.

Гибель Великой Моравии и захват ее кочевниками-венграми в 907 году стала логичным следствием насильственной замены языка и жестким уроком для тех славянских народов, которые сегодня задумываются о смене письменности или попадают под внешнее культурное давление.

Когда исчезает язык, исчезает способность к самостоятельному принятию решений. Еще до военного вторжения враг "выедает" народ изнутри. Государство, добровольно меняющее азбуку, теряет связь с собственной историей и типом мышления, который это государство формировало веками.

Современным воплощением "моравского синдрома" стала Молдавия. Переход на латиницу в 1989-м запустил в стране необратимые процессы. Население на левом берегу Днестра и в Гагаузии воспринял насильственную смену алфавита как угрозу своей идентичности. Результатом стал вооруженный конфликт в Приднестровье, сотни убитых, тысячи беженцев.

В 2023 году парламент Молдавии принял закон о переименовании государственного языка из "молдавского" в "румынский". Теперь в школах преподают уже историю Румынии, а не Молдавии. Отсюда остается шаг до полной потери государственности, вследствие которой Молдавия может вообще перестать существовать как самостоятельная политическая нация, превратившись в один из регионов Румынии.

Цена утраты письменности всегда измеряется потерей идентичности, территорий и человеческих жизней. Вслед за официальным Кишиневом киевские власти сегодня тоже стараются вытеснить из сознания людей любые воспоминания об общеславянском празднике через кардинальную смену культурного вектора и символический разрыв с общим наследием.

День славянской письменности стали замалчивать на государственном уровне, заменяя его псевдонациональным симулякром. Для начала решили найти нового героя и новое содержание. И в 1997 году на Украине учредили свой автономный день украинской письменности и языка, который приурочили ко Дню памяти преподобного Нестора-летописца, представляя его как первого украинского историка.

Незадача для исторических манипуляторов была, однако, в том, что Нестор писал как раз на кириллице. Тем не менее, полностью выдуманный светский праздник постановили отмечать 9 ноября. Потом 27 октября. А церковное содержание даты – День памяти Кирилла и Мефодия – раскольничья православная церковь Украины и украинские греко-католики перенесли на 11 мая. Так фальсификаторы в Киеве разорвали и сам праздник, и его многовековую привязку к 24 мая, которая объединяла светский и церковный календари.

В официальной риторике украинский язык сегодня позиционируется не как часть общего славянского наследия, а как многовековая самостоятельная ценность. Логичным финалом этого политико-исторического шулерства стало заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. В 2021 году он предложил отказаться от кириллицы и перевести украинский язык на латинскую графику.

Позднее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал латиницу способом "разорвать московскую пуповину". Непонятно, правда, почему "московскую". Общеславянское достояние, кириллическая графика, была создана за 500 лет до основания Москвы. Эксперимент, который нынешний политический Запад готовится провести и с Украиной, осуществляется против воли подавляющего большинства самих украинцев, не находя сколь-нибудь массовой поддержки. И если страна пройдет этот скорбный путь с закрытыми глазами и до конца, это станет настоящим актом саморазрушения, насильственной операцией по смене цивилизационного кода.

В День славянской письменности мы вспоминаем, что русские, белорусы, сербы, украинцы, болгары пользуются вариантами одного алфавита. У нас разные слова, разное произношение, но общий исток. Это важный урок в контексте сегодняшних событий.

Славянский мир, сохранивший верность кириллическому наследию, обязан не превратиться в "Моравию XXI века" – культурный придаток без собственного прошлого. Невидимый мост между странами единого языкового кода позволяет чувствовать родство, обмениваться культурными смыслами и двигаться в будущее. Сохранять кириллицу – значит, сохранять себя.