В Киеве могут снести Спасо-Преображенский храм УПЦ по требованию властей Власти Киева потребовали снести Спасо-Преображенский храм канонической УПЦ

Москва8 июн Вести.Киевские власти потребовали настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести церковь. В случае отказа, здание будет разрушено принудительно, пишет Союз православных журналистов (СПЖ).

Речь идет о храме на Автозаводской улице украинской столицы. На здании уже появилось уведомление "о предстоящем уничтожении".

Городские власти потребовали от настоятеля протоиерея Александра Проченко и прихожан собственноручно разобрать святыню до девятого июня. В случае отказа, чиновники пообещали снести его принудительно говорится в публикации СПЖ

Уточняется, что храм работает с 2012 года. Он находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера и функционирует по договоренности с руководством медицинского учреждения.

Примечательно, что это далеко не первая попытка украинских властей уничтожить святыню. Так, в марте 2018 года группа неизвестных разбила окна и подожгла здание при помощи горючей смеси. Однако настоятелю и прихожанам удалось восстановить храм.