Медведь даст отпор: в Германии предостерегли Украину от ударов дронами вглубь РФ Вайдель: удары украинских БПЛА вглубь России представляют угрозу для Германии

Москва16 мая Вести.Удары украинскими дронами вглубь России представляют угрозу для Германии. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

Лично я считаю, что действия Украины в ходе войны представляют собой серьезную угрозу безопасности для Германии. Нельзя постоянно тыкать медведя в глаза раскаленным железом — например, ударами беспилотников вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдет. В конце концов, медведь даст отпор заявила Вайдель, видео с ее заявлением публикует Clash Report

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал АдГ надеждой для жителей Германии.