Москва16 маяВести.Удары украинскими дронами вглубь России представляют угрозу для Германии. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.
Лично я считаю, что действия Украины в ходе войны представляют собой серьезную угрозу безопасности для Германии. Нельзя постоянно тыкать медведя в глаза раскаленным железом — например, ударами беспилотников вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдет. В конце концов, медведь даст отпорзаявила Вайдель, видео с ее заявлением публикует Clash Report
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал АдГ надеждой для жителей Германии.