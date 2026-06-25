Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией Sky News: Трамп похвалил "мужественного" Зеленского

Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп похвалил главу киевского режима Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией, сообщает телеканал Sky News.

Заявление американского лидера прозвучало после его встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Вы должны сказать, что он мужественный, у него отличная техника, отличные бойцы сказал Трамп корреспонденту телеканала

Ранее украинское издание The Kyiv Independent со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Трамп " в частном порядке" посоветовал Зеленскому действовать "смелее".

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в этой информации, назвав ее попыткой "выдавать желаемое за действительность".