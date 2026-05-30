Синоптик Заводченков: дожди в Москве и Петербурге не помешают потеплению

Москва30 мая Вести.В Москве и Санкт-Петербурге 30 и 31 мая будут дожди, однако это не помешает постепенному повышению температуры. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В финале мая ситуация в атмосфере над Европейской Россией изменится мало, и регион по-прежнему будет во власти североатлантического циклона, поэтому в большинстве районов вероятность осадков ожидается повышенной. Например, в Москве и Санкт-Петербурге в сумме за последние дни мая выпадет порядка 10% от месячной нормы осадков. И эти дожди уже не помешают воздуху прогреваться, так что температура станет повышаться отметил он

Заводченков добавил, что дожди будут иметь локальный и кратковременный характер.

А в северных широтах на юге Урала и в Причерноморье опять прогнозируются экстремальные ливни, способные принести свыше половины месячного объема влаги добавил эксперт

Ранее сообщалось, что погодное лето в центральной части России начнется только 3 июня, когда столбики термометров достигнут +24 градусов.