Экспорт электроэнергии из России в Турцию могут возобновить не ранее сентября

Россия может возобновить экспорт электроэнергии в Турцию в сентябре Экспорт электроэнергии из России в Турцию могут возобновить не ранее сентября

Москва9 июн Вести.Россия может возобновить поставки электроэнергии в Турцию не ранее сентября 2026 года. Об этом сообщил глава "Интер РАО" Сергей Дрегваль на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в течение 2026 года экспорт электроэнергии в Турцию фактически не осуществлялся из-за крайне низких цен на турецком энергетическом рынке, которые сделали поставки экономически нецелесообразными.

Из-за беспрецедентно низких цен на внешний рынок поставки Турции не были осуществлены в 2026 году. Возобновление ожидаемого развития не ранее сентября 2026 года сказал Дрегваль

Дрегваль отметил, что "Интер РАО", являющаяся единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в России, рассчитывает на улучшение рыночной конъюнктуры, что позволит восстановить поставки в осенний период.