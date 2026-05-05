Казахстан хочет отказаться от электроэнергии из России с 2027 года Казахстан планирует отказаться от электроэнергии из России

Москва5 мая Вести.Казахстан намерен отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергомощностей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Если в конце этого года - начале следующего все плановые наши энергообъекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать электроэнергию из России сказал Есимханов

В последние годы Казахстан закупает у РФ ежегодно электроэнергию в связи с дефицитом собственных мощностей, передает ТАСС.

По словам Есимханова, в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт⋅ч. В 2025 году - примерно 1,5 млрд кВт⋅ч. Он отметил, что в настоящее время эта цифра уменьшается.