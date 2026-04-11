В Ярославле проходит фотовыставка, посвященная культурно-историческому и духовному наследию Соловков. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В работах фотографов представлены виды монастыря, природа Соловков, кадры повседневной и духовной жизни обители. Экспозиция передает атмосферу места с многовековой историейотметил губернатор в мессенджере MAX
Работы представлены на Первомайском бульваре. До 30 мая 2026 года каждый желающий может познакомиться с богатым культурно-историческим наследием и узнать его роль в формировании духовной памяти и преемственности поколений.
Выставка стала первым событием в рамках проекта "Дни Соловков", который стартует 20 апреля и продлится до 12 июня. В программе будут представлены лекции, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника.
20 апреля в Ярославской государственной филармонии пройдет благотворительный концерт "Соловки: златая цепь времен", ожидаются выступления братского хора Соловецкого монастыря, а также Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, детского хора "Канцона" и приглашенных солистов.