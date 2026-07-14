Кустурица: Зеленский превратил западноевропейскую политику в реалити-шоу Кустурица: сегодняшнюю свою роль Зеленский играет гораздо лучше, чем в кино

Москва14 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил актерское амплуа на режиссерское, превратив западноевропейскую политическую арену в масштабное реалити-шоу. Об этом ИС "Вести" рассказал в интервью сербский режиссер Эмир Кустурица.

По его словам, если оценивать с профессиональной точки зрения талант Зеленского как актера, то он более чем заурядный.

Если говорить объективно, Зеленский - довольно слабый актер. Но ту роль, которую он получил в реальной жизни, он сыграл гораздо лучше любой своей роли в кино. При этом между этими ролями даже существует определенная связь. По сути, он распространил это свое реалити-шоу на всю западноевропейскую политику. Кому там что нужно? Им не нужен ни Зеленский, ни [глава офиса Владимира Зеленского Кирилл] Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов - прим. ред.), им нужно только одно - чтобы однажды приступить к разделу российской территории. Русская территория им нужна заявил Кустурица

Он добавил, что за событиями на Украине он следит внимательно. Режиссер убежден: происходящее сегодня невозможно понять без исторического контекста, и в нынешнем кризисе он видит параллели с тем, через что в конце прошлого века прошла Югославия.

Ранее Кустурица заявил, что хорошие документальные фильмы очень важны, чтобы люди увидели не только то, что показывают телеканалы вроде CNN.