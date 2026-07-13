Москва13 июл Вести.Самыми безопасными странами для туризма на Ближнем Востоке являются Катар, ОАЭ и Оман. Об этом изданию NEWS.ru заявил аналитик Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Он добавил, что Турция и Египет тоже подходящие варианты для отдыха, а вот Израиль, Ливан, Сирия и Йемен представляют серьезную опасность для туристов. Посещение этих стран категорически не рекомендуется, уточнил Абасов.

На сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке остается крайне волатильной после возобновления военных действий между Ираном и США. Однако важно понимать, что регион очень неоднородный. Не все страны одинаково затронуты конфликтом. Если говорить о безопасности для туристов, то относительно спокойными остаются ОАЭ, Катар и Оман. Там низкий уровень уличной преступности в туристических зонах, отличная инфраструктура. Эти страны не являются прямой зоной боевых действий. Многие россияне продолжают туда летать отметил Абасов

Ранее в столице Сирии Дамаске прогремели два взрыва. В результате инцидента пострадал заместитель министра туризма арабской республики Фарадж аль-Кашкуш.