Минэкономразвития разрешило продажу туров на Ближний Восток Минэкономразвития РФ сняло рекомендацию не продавать туры на Ближний Восток

Москва20 июн Вести.Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров и турагентов воздерживаться от продажи туров в страны Ближнего Востока, сообщили в ведомстве.

Решение было принято после того, как Министерство иностранных дел России на фоне заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном сняло рекомендации для россиян отказаться от поездок в регион.

В частности, ограничения сняты в отношении стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).