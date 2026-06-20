Москва20 июнВести.Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров и турагентов воздерживаться от продажи туров в страны Ближнего Востока, сообщили в ведомстве.
Решение было принято после того, как Министерство иностранных дел России на фоне заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном сняло рекомендации для россиян отказаться от поездок в регион.
В частности, ограничения сняты в отношении стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).