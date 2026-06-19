Москва19 июнВести.МИД России отменил ранее действовавшую рекомендацию для российских граждан воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в частных и туристических целях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Рекомендацию по отмене поездок сняли на фоне заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Как подчеркнула российская сторона, документ предусматривает подготовку к завершению военного конфликта и движение к общей стабилизации обстановки в регионе.
МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского заливаговорится в публикации
Рекомендации воздержаться от поездок сняты в отношении шести государств: Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии.
Ранее Вашингтон раскрыл срок согласования окончательной сделки между США и Ираном. 60-дневний период для урегулирования пунктов итогового договора начался 18 июня и продлится до 17 августа.