МИД РФ снял ограничения на туристические поездки в шесть арабских государств

МИД РФ отменил рекомендацию не ездить в страны Персидского залива МИД РФ снял ограничения на туристические поездки в шесть арабских государств

Москва19 июн Вести.МИД России отменил ранее действовавшую рекомендацию для российских граждан воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в частных и туристических целях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рекомендацию по отмене поездок сняли на фоне заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Как подчеркнула российская сторона, документ предусматривает подготовку к завершению военного конфликта и движение к общей стабилизации обстановки в регионе.

МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива говорится в публикации

Рекомендации воздержаться от поездок сняты в отношении шести государств: Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии.

Ранее Вашингтон раскрыл срок согласования окончательной сделки между США и Ираном. 60-дневний период для урегулирования пунктов итогового договора начался 18 июня и продлится до 17 августа.