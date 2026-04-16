Священник рассказал, почему принято жениться на Красную горку Иерей Сергеев: церковь на Красную горку начинает венчать после Великого поста

Москва16 апр Вести.Русская традиция играть свадьбы на Фомину неделю связана с тем, что церковь начинает совершать венчания после Великого поста, рассказал РИА Новости настоятель храма святых Жен-мироносиц в Марьине иерей Михаил Сергеев.

Фомина неделя (Красная горка) отмечается в первое воскресенье после Пасхи​​​, в 2026 году - 19 апреля.

На Руси существовала и сейчас есть традиция играть свадьбы на Красную горку. Это первый день, когда церковь совершает таинство венчания после длительного поста сказал иерей

Он добавил, что венчания продолжаются до Петрова поста.