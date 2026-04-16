Москва16 апрВести.Русская традиция играть свадьбы на Фомину неделю связана с тем, что церковь начинает совершать венчания после Великого поста, рассказал РИА Новости настоятель храма святых Жен-мироносиц в Марьине иерей Михаил Сергеев.
Фомина неделя (Красная горка) отмечается в первое воскресенье после Пасхи, в 2026 году - 19 апреля.
На Руси существовала и сейчас есть традиция играть свадьбы на Красную горку. Это первый день, когда церковь совершает таинство венчания после длительного постасказал иерей
Он добавил, что венчания продолжаются до Петрова поста.