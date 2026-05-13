Москва13 мая Вести.Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому Пасху предлагается признать государственным праздником. Об этом РИА Новости сообщил соавтор документа, депутат ГД Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

Парламентарий отметил, что в указе президента об укреплении духовно-нравственных ценностей отдельно упоминается ведущая роль православия в развитии России, поэтому признание Пасхи госпраздником важно.

Следующий за праздником день выходным не будет. Поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье, больше выходных у россиян не станет, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что цель законопроекта – не создать еще один выходной, а признать на государственном уровне праздник.