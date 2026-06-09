Летний лагерь у дома: чем заинтересуют школьников, остающихся в Москве

Чем занять ребенка летом в Москве: эксперт перечислил все варианты Летний лагерь у дома: чем заинтересуют школьников, остающихся в Москве

Москва9 июн Вести.Школьникам, не планирующим выезжать из столицы в каникулы, город предлагает лагеря дневного пребывания, а также насыщенные программы от Московского департамента культуры. Подробнее об этом рассказал ИС "Вести" генедиректор Многофункционального детского центра, эксперт Ассоциации программных детских лагерей, член Союза деятелей культуры и искусства для детей и молодежи Владимир Попов.

Практически во всех столичных школах открываются летние лагеря дневного пребывания. Узнать их стоимость можно у классного руководителя, отметил эксперт.

Программа где-то ограничивается кружками, мастер-классами, прогулками на свежем воздухе, а в некоторых школах организуют классные, интересные, полноценные дневные смены, где и экскурсии, и посещение театров перечислил Попов

Также он порекомендовал обратить внимание на летние программы, которые проводятся во всех московских дворцах творчества детей и молодежи.

Это подразделения Московского департамента культуры. Проводятся различные "летники", работают творческие студии, регулярно проводятся интересные мастер-классы добавил он

Кроме того, детей может заинтересовать программа столичного правительства "Московские каникулы". В прошлом году по этой программе работало около 20 площадок, а отдохнуло почти 22 тысячи московских школьников, уточнил Попов.

Проводятся два варианта интересных программ: клубы с вожатыми — это полноценные пятидневные дневные тематические смены с интересным сюжетом, когда дети с утра приходят в понедельник, вечером возвращаются домой, и так до пятницы. Выходные дети проводят дома. А есть, наоборот, программа выходного дня, которая называется "Выходные с вожатыми" пояснил эксперт

"Выходные с вожатыми" проходят в городских парках. В программу входят игры и мастер-классы.