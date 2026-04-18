Москва18 апр Вести.Рассматривать вопрос массовой отмены пригородных маршрутов следует исходя из экономической позиции, заявил ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

[Вопрос можно решить] только с точки зрения экономики. Если мы понимаем, что этот маршрут пользуется регулярно населением, то должны его поддерживать. Но достаточно часто бывает, что маршрут используется неэффективно – например, 10 вагонов ходит для небольшого количества людей. Зачем тогда пользоваться? Это достаточно дорогостоящий вид транспорта, который ложится бременем на бюджет региона. На субботу-воскресенье он вообще может быть не использован. Поэтому мы должны поддерживать данное направление, но все считать надо