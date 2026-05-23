Цыденов: все 54 подтопленных приусадебных участка в Бурятии освобождены от воды

Москва23 мая Вести.Подтопленные ранее в результате осадков приусадебные участки освобождены от воды в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в мессенджере МАХ.

В результате обильных осадков на территории Юго-западных районов… были подтоплены 54 приусадебных участка [в] Закаменском р-не, н. п. Утата – 13 участков, [в] Тункинском р-не, н. п. Зун-Мурино – 37 участков, [в] Тункинском р-не, н. п. Жемчуг - 4 участка… На данный момент все 54 участка освобождены от воды написал он

По словам Цыденова, для осушения территорий в подтопленных районах проведи работы по обустройству водоотводных каналов и отсыпке защитной насыпи.

Подтопленных домов не было.

На территории Тункинского, Закаменского и Джидинского районов введен режим повышенной готовности.