Москва23 маяВести.Подтопленные ранее в результате осадков приусадебные участки освобождены от воды в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в мессенджере МАХ.
В результате обильных осадков на территории Юго-западных районов… были подтоплены 54 приусадебных участка [в] Закаменском р-не, н. п. Утата – 13 участков, [в] Тункинском р-не, н. п. Зун-Мурино – 37 участков, [в] Тункинском р-не, н. п. Жемчуг - 4 участка… На данный момент все 54 участка освобождены от водынаписал он
По словам Цыденова, для осушения территорий в подтопленных районах проведи работы по обустройству водоотводных каналов и отсыпке защитной насыпи.
Подтопленных домов не было.
На территории Тункинского, Закаменского и Джидинского районов введен режим повышенной готовности.