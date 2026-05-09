Путин рассказал, как обсуждал с Трампом борьбу с нацизмом Путин: мы вместе с США боролись с нацизмом и вместе побеждали

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что в недавнем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поднималась тема совместной борьбы с нацизмом. Об этом он сообщил накануне в ходе оперативного совещания с Советом безопасности РФ.

Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали отметил Путин

Как сообщалось, телефонный разговор между лидерами России и США состоялся 29 апреля, он длился полтора часа.