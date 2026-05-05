Учебный корпус МГУ перевели на удаленку из-за случая кори у сотрудника Корпус МГУ перевели на дистант из-за регистрации случая кори

Москва5 мая Вести.Учебный корпус МГУ переведен на дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики, ведется эпидрасследование, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболевание было выявлено 4 мая. Роспотребнадзор направил в вуз предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, а также об ограничении доступа непривитых студентов и преподавателей.

Определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Администрацией МГУ им. М.В. Ломоносова принято решение о переводе образовательного процесса для студентов корпуса в дистанционный формат говорится в сообщении ведомства

Экстренную вакцинацию проводит Городская поликлиника №209 совместно с Университетской поликлиникой МГУ, добавили в Роспотребнадзоре.