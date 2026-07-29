В Таджикистане опровергли сообщения о запрете хиджаба и длинных бород Власти Таджикистана опровергли сообщения о запрете хиджаба и длинных бород

Москва29 июл Вести.Комитет по религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана опроверг сообщения о введении в стране законодательного запрета на ношение хиджаба и длинных бород. Об этом сообщает издание "Азия-Плюс".

В ведомстве заявили, что информация о якобы принятом законе, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Таджикистане якобы будут штрафовать мужчин с длинными бородами и женщин в хиджабах. В недостоверных публикациях также утверждалось, что после уплаты штрафа нарушители должны регулярно направлять в надзорные органы фотографии, подтверждающие устранение нарушения.