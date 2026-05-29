Таисию Повалий на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы Певицу Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам заключения на Украине

Москва29 мая Вести.Украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества за поддержку России. Об этом сообщили в офисе гепрокурора Украины.

Винницкий городской суд назначил Повалий 12 лет заключения, запретил занимать определенные должности сроком на 15 лет и постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество в доход государства… Права на ее песни перешли государству говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства

Певицу обвинили в системной поддержке России и президента РФ Владимира Путина, участии в концертах в честь участников спецоперации. Кроме того, киевский режим обвинил Повалий в регулярном появлении в российских медиа.

15 февраля 2024 года Повалий были выдвинуты заочные обвинения в "коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вооруженной агрессии". С тех пор на Украине были приняты меры по конфискации имущества артистки, прав на ее песни, а также по лишению ее государственных наград. Через год, в феврале 2025 года, винницкая прокуратура передала дело в суд.

Повалий – уроженка Киевской области, несколько лет была депутатом Верховной рады страны, в 2014 году певица переехала в Россию, из-за чего на родине была лишена звания народного артиста.