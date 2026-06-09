Личный интерес – ключ к успеху: опыт на фронте помогает бойцам СВО на гражданке Герой РФ Сайбель: опыт бойцов СВО помогает им отстаивать интересы общества

Москва9 июн Вести.Опыт бойцов спецоперации помогает им решать нестандартные задачи и отстаивать интересы россиян в общественно-политической жизни, заявил член Генсовета "Единой России", Герой России Владимир Сайбель в интервью ИС "Вести".

В Москве прошел итоговый форум "Есть результат!" партии "Единая Россия", на котором обсудили предложения по Народной программе. Направление по поддержке участников СВО курирует Владимир Сайбель. Он считает, что сейчас важно внести в Народную программу системные решения, которые еще больше поддержат участников спецоперации и их семьи.

Вовлечение ветеранов специальной военной операции в общественно-политическую жизнь – это, конечно, правильное решение… Здесь самый важный критерий – это личная заинтересованность [ветеранов]. То есть, если он считает, что у него есть силы отстаивать интересы граждан, отстаивать их проблемы и решать, то почему бы и нет? Если он привык решать самые нестандартные задачи на фронте, то на "гражданке" будет решать также умело и правильно отметил Герой РФ

Сайбель добавил, что сам выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Предварительное голосование уже прошло, он победил в Новосибирской и Омской областях.

Ранее военкор, Герой РФ Евгений Поддубный заявил, что поддержка ветеранов спецоперации создает условия для их участия в развитии страны при огромном внешнем давлении.