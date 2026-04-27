В Госдуме предупредили о "помощи" мошенников в оформлении семейной выплаты

Мошенники стали предлагать россиянам "помощь" в оформлении семейной выплаты В Госдуме предупредили о "помощи" мошенников в оформлении семейной выплаты

Москва27 апр Вести.Мошенники начали активно использовать схему с "оказанием помощи" при оформлении новой семейной налоговой выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью РИА Новости.

Вам могут звонить "специалисты" и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за "оформление" — кладите трубку. Это мошенники констатировал парламентарий

Депутат обратил внимание, что государственные выплаты оформляются бесплатно через портал "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд. При этом никаких посредников и оплаты услуг не предусмотрено.

Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 июня начнет прием заявок на получение новой семейной налоговой выплаты, которая введена для работающих родителей с двумя и более детьми.