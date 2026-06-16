Москва16 июнВести.По решению суда взысканы 433 026 рублей материнского (семейного) капитала, израсходованные жительницей Хакасии не по целевому назначению, сообщается в MAX-канале инстанции республики.
Суд рассмотрел гражданское дело по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Хакасия к жительнице города Черногорска о взыскании неосновательного обогащения в размере 433 026 рублей. Установлено, что гражданка в связи с рождением третьего ребенка обратилась в пенсионный орган с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и о распоряжении средствами в размере 433 026 рублей на погашение основного долга и уплаты процентов по договору займа для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке. Денежные средства в указанной сумме были перечислены заявителю.
По информации прокуратуры, ответчик полученные денежные средства потратила на собственные нужды, строительство не осуществлялось, какие-либо доли детям не выделялись.
На суде ответчик вину признала. С нее взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 433 026 рублейотмечается в сообщении
Судебный акт в законную силу не вступил.