Суд вернул деньги маткапитала, потраченные жительницей Хакасии не по назначению Жительница Хакасии вернула потраченные не по назначению средства маткапитала

Москва16 июн Вести.По решению суда взысканы 433 026 рублей материнского (семейного) капитала, израсходованные жительницей Хакасии не по целевому назначению, сообщается в MAX-канале инстанции республики.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Хакасия к жительнице города Черногорска о взыскании неосновательного обогащения в размере 433 026 рублей. Установлено, что гражданка в связи с рождением третьего ребенка обратилась в пенсионный орган с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и о распоряжении средствами в размере 433 026 рублей на погашение основного долга и уплаты процентов по договору займа для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке. Денежные средства в указанной сумме были перечислены заявителю.

По информации прокуратуры, ответчик полученные денежные средства потратила на собственные нужды, строительство не осуществлялось, какие-либо доли детям не выделялись.

На суде ответчик вину признала. С нее взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 433 026 рублей отмечается в сообщении

Судебный акт в законную силу не вступил.