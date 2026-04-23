В Москве перед судом предстанет мужчина, сломавший нос девушке в метро

Москва23 апр Вести.В Москве перед судом предстанет мужчина, сломавший нос девушке во время конфликта в метро. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Уголовное дело передано для направления в суд говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в феврале 2026 года на станции "Таганская". Между фигурантом и пассажиркой началась ссора после того, как он попросил у нее деньги. Та отказалась и начала снимать его на телефон. Мужчина ударил потерпевшую как минимум дважды.