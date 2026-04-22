Москва22 апрВести.В Сахалинской области задержан руководитель общественной организации по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно материалам предварительного расследования, в феврале текущего года председатель общественной организации, занимающейся поддержкой молодежи, пригласил руководителей сахалинских творческих школ принять участие в международном фестивале-конкурсе. В дальнейшем родители юных артистов перечислили ему деньги за организацию поездки на конкурс.
Вскоре после получения средств злоумышленник перестал отвечать на звонки и сообщения потерпевших. Заявку на фестиваль он так и не оформил, необходимые документы не собрал. Сумма причиненного ущерба составила свыше 400 тыс. рублейуточнила Волк в своем Telegram-канале
Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.