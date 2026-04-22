Житель Сахалина задержан за мошенничество с детским фестивалем На Сахалине задержан мужчина по подозрению в мошенничестве на 400 тыс. рублей

Москва22 апр Вести.В Сахалинской области задержан руководитель общественной организации по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно материалам предварительного расследования, в феврале текущего года председатель общественной организации, занимающейся поддержкой молодежи, пригласил руководителей сахалинских творческих школ принять участие в международном фестивале-конкурсе. В дальнейшем родители юных артистов перечислили ему деньги за организацию поездки на конкурс.

Вскоре после получения средств злоумышленник перестал отвечать на звонки и сообщения потерпевших. Заявку на фестиваль он так и не оформил, необходимые документы не собрал. Сумма причиненного ущерба составила свыше 400 тыс. рублей уточнила Волк в своем Telegram-канале

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.