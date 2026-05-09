Москва9 мая Вести.Палата федеральных земель – Бундесрат – заблокировала антикризисную выплату немецким работникам, которую анонсировало правительство канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет Bild.

Мерц и глава немецкого Минфина Ларс Клингбайль ранее пообещали гражданам премию в одну тысячу евро на фоне энергокризиса из-за обострения на Ближнем Востоке. Предполагалось, что выплата надбавки не будет облагаться налогами.

Громкое фиаско федерального правительства: в пятницу утром бундесрат заблокировал широко анонсированную антикризисную выплату для всех работающих в Германии говорится в публикации

Причина состоит в том, что федеральные земли не пожелали "оплачивать за свой счет" решения, принятые Бундестагом, и заблокировали уже принятый законопроект.

По информации издания, ни одна из федеральных земель под руководством ХДС/ХСС не поддержала законопроект канцлера и министра финансов.

Ранее экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт назвал Мерца худшим канцлером за всю историю послевоенной Германии.