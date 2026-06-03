Крупный логистический центр с участием бизнеса создадут в Курганской области Крупный логистический центр с участием бизнеса создадут в Курганской области

Москва3 июн Вести.Большой логистический центр с участием бизнеса планируют создать в Курганской области. Об этом руководитель Группы компаний ИТБ Федор Якимчук сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, соглашение о создании логистического центра будет подписано с губернатором региона во время ПМЭФ-2026.

Достаточно большие планы… Из ближайшего это два проекта. Один из проектов в Курганской области. Мы как раз на этом форуме подписываем соглашение с губернатором Курганской области о создании большого логистического центра… Это принесет положительный эффект не только для какого-то бизнеса, который займется этой логистикой, который будет трудоустраивать, но и весь бизнес, который связан в Курганской области так или иначе с международными доставками рассказал Якимчук

Ранее сообщалось, что сфера логистики заняла третью строчку рейтинга по уровню средней заработной платы в России.